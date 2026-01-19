Aggressioni al pronto soccorso di Polla | installato il pulsante d' emergenza

In risposta agli recenti episodi di aggressione al personale del pronto soccorso di Polla, la direzione sanitaria ha installato pulsanti di emergenza. Questa misura mira a garantire la sicurezza degli operatori e a prevenire ulteriori incidenti, rafforzando le norme di tutela all’interno della struttura. L’intervento si inserisce nell’ottica di migliorare l’ambiente di lavoro e di tutelare il personale sanitario durante il loro servizio quotidiano.

La decisione della Direzione sanitaria del "Curto". La soddisfazione della Fials Dopo gli ultimi casi di aggressione al personale sanitario del Pronto soccorso di Polla, la direzione sanitaria ha attivato i pulsanti di emergenza anti aggressione. Si tratta di pulsanti montati nella area triage e nelle due sale visite, una volta premuto vengono allertate sia le guardie giurate che i carabinieri. L’intervento realizzato rappresenta un segnale concreto e significativo di attenzione verso la tutela della salute, della sicurezza e della dignità professionale degli operatori sanitari, particolarmente esposti al rischio di eventi di aggressione in un contesto ad alta complessità come quello dell’emergenza-urgenza, in piena coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.🔗 Leggi su Salernotoday.it

