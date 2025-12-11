Previsioni meteo Milano e Lombardia per l’inverno c’è tempo ma attenzione al rischio nebbia e allo smog

Le previsioni meteo per Milano e Lombardia indicano che l’inverno è ancora lontano, ma è importante monitorare i rischi di nebbia e smog. Con l’arrivo delle temperature più fredde, si intensificano le precauzioni per la qualità dell’aria e la sicurezza dei cittadini. Ecco le ultime tendenze e previsioni per la regione, aggiornate ai primi giorni di dicembre.

Milano, 11 dicem https:www.arpalombardia.it bre 2025 - L’inverno non batte ancora all’uscio, anzi. In Lombardia è previsto tempo stabile per tutta la settimana con gi ornate soleggiate e miti oltre le medie del periodo ma in Pianura Padana a ttenti alla nebbia tra la sera e il mattino mentre è previsto un aumento delle concentrazioni di inquinanti al suolo. Un quadro che dovrebbe rimanere invariato anche per tutta la prossima settimana quando correnti fredde e umide potrebbero fare capolino a partire dal Nord. Il weekend per ora di annuncia ideale per le spese natalizie magari nei tanti mercatini tipici sparsi in tutta la regione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Previsioni meteo Milano e Lombardia, per l’inverno c’è tempo ma attenzione al rischio nebbia e allo smog

Buongiorno da Agenzia ANSA. Le previsioni del tempo per oggi #ANSA meteo.ansa.it Vai su X

Sarà un Bianco Natale? Ecco le attuali previsioni meteo per le Feste -> https://tinyurl.com/3w8dn57u - facebook.com Vai su Facebook

Meteo Milano – Alta pressione protagonista fino al weekend, con nebbie e cieli grigi in Pianura Padana - Condizioni stabili e asciutte anche nei prossimi giorni, con temperature miti e persistenti nubi basse su Milano e sulla Pianura Padana. Scrive centrometeoitaliano.it

Previsioni meteo mercoledì 10 dicembre, a Milano e sulla Lombardia stabile ma nuvoloso. Sole in montagna - Niente pioggia, ma la giornata sarà piuttosto velata in pianura. Secondo milano.corriere.it