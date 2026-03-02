Meteo Mario Giuliacci frena sulla svolta del caldo | dite addio alla primavera

Il mese di marzo si è aperto con condizioni di stabilità atmosferica, grazie a un vasto campo di alta pressione che da giorni interessa il bacino del Mediterraneo e gran parte dell’Italia. Mario Giuliacci, esperto di meteorologia, ha commentato la situazione, frenando le aspettative di una svolta verso temperature più calde e dicendo addio alla primavera. La situazione resta invariata secondo le previsioni attuali.

Il mese di marzo si è aperto all'insegna della stabilità atmosferica grazie alla presenza di un vasto campo di alta pressione che da diversi giorni domina il bacino del Mediterraneo e gran parte dell'Italia. Come spiega Mario Giuliacci sul suo sito meteogiuliacci.it, questa configurazione ha favorito condizioni meteo tipicamente primaverili, con temperature miti e tempo generalmente asciutto. Tuttavia, nei prossimi giorni potrebbero affacciarsi alcuni segnali di cambiamento. Già tra la notte di domenica e la giornata di lunedì 2 marzo una debole perturbazione potrebbe attraversare il Nord del Paese, portando qualche precipitazione sparsa soprattutto sulle regioni settentrionali.