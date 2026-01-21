Carlos Alcaraz ha ottenuto la qualificazione al terzo turno degli Australian Open, superando Yannick Hanfmann in tre set. La vittoria, arrivata dopo una partita lunga e impegnativa, testimonia la determinazione del numero uno al mondo. Con questa prestazione, Alcaraz conferma la sua posizione di rilievo nel tennis internazionale, affrontando con forza e concentrazione le sfide della competizione in corso a Melbourne.

Carlos Alcaraz stacca il pass per il terzo turno degli Australian Open, prima prova del Grande Slam. Sul cemento di Melbourne, il numero uno al mondo – che lo scorso anno raggiunse i quarti di finale, sconfitto da Novak Djokovic – ha superato il 34enne tedesco Yannick Hanfmann in tre set con i parziali di 7-6(4), 6-3, 6-2 in due ore e 46 minuti di gioco. Al terzo turno anche Daniil Medvedev, tre volte finalista allo Slam australiano (2021, 2022, 2024). Il russo ha faticato quattro set prima di avere la meglio sul francese Quentin Halys 6-7(9), 6-3, 6-4, 6-2. Tra i match conclusi nella notte, passano anche il russo Andrej Rublev in quattro set sul portoghese Jaime Faria, lo statunitense Tommy Paul in tre sull’argentino Thiago Agustín Tirante, e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, che ha chiuso al quinto set, dopo quasi quattro ore, la battaglia contro il bombardiere americano Reilly Opelka. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Forza e coraggio per ciò che sta accadendo in Spagna”: la scritta di Alcaraz dopo la vittoria sofferta contro il 34enne Hanfmann

