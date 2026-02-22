NBA Miami mette la terza contro i Grizzlies Rimonta clamorosa dei Knicks contro Houston

Miami conquista la terza vittoria consecutiva battendo i Memphis Grizzlies 136-120. La squadra della Florida aveva già vinto contro i Pelicans e gli Hawks, e questa sera ha controllato il gioco fin dall’inizio. Andrew Wiggins ha segnato 28 punti con un’ottima precisione al tiro, mentre Norman Powell ha contribuito con numeri importanti. I Grizzlies hanno tentato una rimonta, ma non sono riusciti a recuperare il divario. La partita si è decisa nel quarto finale.

Miami (Stati Uniti), 22 febbraio 2026 – Il doppio impegno ravvicinato non ha fermato la corsa dei Miami Heat che, dopo le vittorie ottenute in casa di New Orleans Pelicans e Atlanta Hawks, hanno messo a segno il terzo sigillo di fila battendo anche i Memphis Grizzlies: alla State Farm Arena di Miami è finita con un perentorio 136-120 in favore della franchigia della Florida, che ha di fatto avuto in mano l'inerzia del match per tutto l'arco dei 48' facendosi trascinare da un Andrew Wiggins da 28 punti con 910 dal campo e da Norman Powell. L'italiano Simone Fontecchio per la seconda volta consecutiva è stato impiegato per soli 3', nei quali non è riuscito a portare a casa punti.