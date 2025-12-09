La vittoria della Coppa MLS di Lionel Messi scandisce il primo atto di successo con l’Inter Miami mentre una nuova era appare all’orizzonte con la fine della Barcelona Reunion

Lionel Messi celebra un trionfo storico con l’Inter Miami, conquistando la sua prima vittoria con il club e segnando l’inizio di una nuova era. Dopo successi come la Coppa delle Leghe e il Mondiale per Club, il capitano argentino si distingue anche in MLS, portando a casa la prestigiosa Coppa MLS e lasciando alle spalle la “Barcelona Reunion”.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Una Coppa delle Leghe immediata, uno Scudo del Tifoso da record, un Mondiale per Club forte e ora l'ambita Coppa MLS. Le aspettative rimarranno alte per quello che ci aspetta, ma la prima metà del progetto Lionel Messi all'Inter Miami è stata un clamoroso successo sportivo. Vittoria casalinga per 3-1 dell'Inter Miami contro i I Vancouver Whitecaps nella finale della Coppa MLS di sabato scorso hanno scandito un primo atto stellare per Messi nel suo viaggio negli Stati Uniti. Stanno arrivando cambiamenti nel roster e nell'identità della squadra del sud della Florida mentre continua a cercare di stabilire lo standard nella Major League Soccer, ma conquistare questo titolo ha assicurato che i risultati sul campo corrispondessero a quelli fuori.

