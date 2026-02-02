Salernitana batte Giugliano | vittoria in rimonta con gol decisivo nel finale

La Salernitana conquista tre punti fondamentali battendo il Giugliano 2-1 in una partita combattuta fino all’ultimo secondo. I padroni di casa erano sotto di un gol, ma hanno reagito e hanno trovato il pareggio. Poi, nel finale, è arrivato il gol decisivo che ha deciso il risultato. La vittoria permette alla Salernitana di salire in classifica e di mantenere viva la speranza di migliorare.

La Salernitana ha ottenuto una vittoria fondamentale nel campionato di Serie C, battendo il Giugliano per 2-1 in un match che ha tenuto col fiato sospeso fino all’ultimo minuto. La partita si è disputata domenica 1 febbraio 2026 allo stadio Arechi, davanti a 9.985 spettatori, tra cui 39 tifosi ospiti e 5.289 abbonati. I granata, dopo una fase iniziale in cui hanno subito il pressing del Giugliano, hanno ribaltato il risultato grazie a un gol decisivo segnato nei minuti finali del secondo tempo. Il punteggio è stato deciso da un’azione personale di Ferraris, che ha segnato al 17’ del primo tempo, ma il Giugliano ha risposto con il gol di D’Agostino al 39’ del primo tempo, portando il risultato sul 1-1. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salernitana batte Giugliano: vittoria in rimonta con gol decisivo nel finale Approfondimenti su Salernitana Giugliano Pareggio in rimonta a Perugia: Ravenna si impone nel finale con gol decisivo in zona d’attacco Questa sera a Perugia si è vissuto un pomeriggio di nervi tesi. Il Toro torna alla vittoria: batte la Cremonese con gol di Vlasic, ma che brividi nel finale | Cronaca Il Torino torna alla vittoria grazie a un gol di Vlasic, interrompendo un lungo periodo di difficoltà e sconfitte consecutive. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Salernitana Giugliano DIRETTA/ Salernitana Giugliano (risultato 1-1): Lescano fermato dal palo! (1 febbraio 2026)Diretta Salernitana Giugliano streaming video tv, oggi domenica 1 febbraio 2026: orario, quote, probabili formazioni e risultato live in Serie C. ilsussidiario.net Salernitana-Giugliano: diretta live e risultato in tempo realeDiretta di Salernitana-Giugliano del 1° febbraio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie C ... calciomagazine.net Finché il cuore batte Qui si combatte.. .. dal 1919 ammor over Forza Salernitana Anima cuore ed energia in campo fino al novantesimoo, vinci per noi Ultra', vinci per questa città!SALERNO! #salernitanachepassionescp1919 - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.