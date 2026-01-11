Svegliami quando settembre finisce! | legalità e memoria salgono sul palco del Don Bosco

Il Teatro Don Bosco di San Pietro Vernotico ospiterà venerdì 16 gennaio un evento dedicato alla riflessione sui principi di legalità e memoria. Un momento di confronto volto a sensibilizzare sulla importanza delle regole e del sacrificio nella vita collettiva. L'iniziativa invita il pubblico a partecipare a un dibattito che promuove valori fondamentali per la comunità, offrendo uno spazio di ascolto e approfondimento.

