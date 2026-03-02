Mercato ortofrutticolo Tamajo | Ristrutturazione? Stiamo accelerando

Da palermotoday.it 2 mar 2026

Il mercato ortofrutticolo di Palermo sta vivendo una fase di rapida trasformazione, con l’obiettivo di avviare al più presto i lavori di ristrutturazione. Le autorità stanno accelerando le procedure per completare gli interventi di riqualificazione di un’infrastruttura considerata fondamentale per la città e il suo sistema economico. L’attenzione è rivolta a rendere più efficiente e moderna questa zona strategica.

"Stiamo imprimendo un’accelerazione concreta a un intervento atteso da anni. Il nostro obiettivo è avviare rapidamente tutte le procedure necessarie per arrivare alla riqualificazione del mercato ortofrutticolo di Palermo, un’infrastruttura strategica per l’economia della città e dell’intero territorio". Lo ha detto l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, al termine della riunione operativa che si è svolta oggi nella Sala Libero Grassi dell'assessorato regionale. "Dobbiamo lavorare con metodo, chiarezza dei ruoli e tempi certi – ha continuato Tamajo –. Per questo stiamo definendo un cronoprogramma preciso che stabilisca chi fa cosa e in quali tempi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

