C' è un progetto per ammodernare il mercato ortofrutticolo Tamajo | Stanzieremo 11 milioni

Da palermotoday.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tamajo annuncia un investimento di 11 milioni di euro per rinnovare il mercato ortofrutticolo, motivato dalla necessità di migliorare le strutture e soddisfare le esigenze degli operatori. La decisione deriva da anni di richieste da parte dei commercianti, che desiderano un mercato più moderno e funzionale. Tamajo sottolinea l’impegno dell’amministrazione a realizzare un intervento pratico, evitando promesse vuote. La riqualificazione del mercato è un passo importante per la città.

“Non siamo qui per fare passerelle né per fare chiacchiere, ma per assumerci la responsabilità di portare avanti un progetto concreto e necessario per la città”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo, a margine del sopralluogo effettuato oggi presso il mercato ortofrutticolo di Palermo, insieme al sindaco Roberto Lagalla e all’assessore Forzinetti. “Il mercato ortofrutticolo è una struttura strategica, attiva dal 1955, che ha bisogno di essere ammodernata per rispondere alle esigenze degli operatori e alle sfide di oggi. Il progetto presentato, o meglio la bozza di progetto, dovrà essere rimodulato, ma siamo qui per aprire e chiudere questo percorso, senza perdere tempo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Meloni di nuovo a Niscemi: «Stanzieremo 150 milioni, mercoledì il decreto»Meloni torna a Niscemi per annunciare un nuovo sostegno economico.

Il cantiere del Mercato ortofrutticolo a gonfie veleIl cantiere del Mercato ortofrutticolo va avanti senza sosta.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Famiglia: rapporto nonni-nipoti se c’è un progetto educativo e formativo; Fotovoltaico anche al Belgiardino, c’è un progetto per 18mila pannelli nel lago della cava; Progetto Policoro. I giovani sono pronti, chiedono di essere curati; Cosa faremo nel 2026: i principali bandi e progetti in arrivo.

Nelle Marche c’è la rete odontoiatrica, il primario Marco Messi: «Progetto rivolto ai pazienti più fragili e ai loro caregiver»ANCONA Un servizio per i più fragili che hanno il diritto di sorridere. È realtà la Rete odontoiatrica regionale, diretta dal ... msn.com

c è un progettoFotovoltaico anche al Belgiardino, c’è un progetto per 18mila pannelli nel lago della cavaENERGIA Al vaglio delle autorità un impianto galleggiante nell’area estrattiva in comune di Montanaso ... ilcittadino.it