C' è un progetto per ammodernare il mercato ortofrutticolo Tamajo | Stanzieremo 11 milioni

Tamajo annuncia un investimento di 11 milioni di euro per rinnovare il mercato ortofrutticolo, motivato dalla necessità di migliorare le strutture e soddisfare le esigenze degli operatori. La decisione deriva da anni di richieste da parte dei commercianti, che desiderano un mercato più moderno e funzionale. Tamajo sottolinea l’impegno dell’amministrazione a realizzare un intervento pratico, evitando promesse vuote. La riqualificazione del mercato è un passo importante per la città.

“Non siamo qui per fare passerelle né per fare chiacchiere, ma per assumerci la responsabilità di portare avanti un progetto concreto e necessario per la città”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo, a margine del sopralluogo effettuato oggi presso il mercato ortofrutticolo di Palermo, insieme al sindaco Roberto Lagalla e all’assessore Forzinetti. “Il mercato ortofrutticolo è una struttura strategica, attiva dal 1955, che ha bisogno di essere ammodernata per rispondere alle esigenze degli operatori e alle sfide di oggi. Il progetto presentato, o meglio la bozza di progetto, dovrà essere rimodulato, ma siamo qui per aprire e chiudere questo percorso, senza perdere tempo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

