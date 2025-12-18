Mercato Ortofrutticolo via libera all' apertura di due capannoni

Il Mercato Ortofrutticolo si appresta a riaprire le sue porte al pubblico, con l’avvio ufficiale della gara per due nuovi capannoni. Questo importante passo segna una svolta fondamentale nel processo di riqualificazione e rilancio dell’intera struttura, promettendo maggior efficienza e servizi migliorati per operatori e clienti. La ripresa completa è ormai più vicina, segnando un nuovo capitolo per il mercato e il settore ortofrutticolo locale.

© Casertanews.it - Mercato Ortofrutticolo, via libera all'apertura di due capannoni Via libera alla gara per due nuovi capannoni: avviato l'iter per la riapertura totale. Si tratta di un passo decisivo verso la riapertura completa del Mercato Ortofrutticolo. È stata infatti firmata la determina che bandisce ufficialmente la gara per l'affidamento dei lavori destinati alla.

