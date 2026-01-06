Chiesa Juve duello di mercato con quella big di Serie A | il Liverpool ha già dettato le condizioni per una sua cessione a gennaio Ultime
Il mercato di gennaio si avvicina e la Juventus si trova al centro di un duello con il Napoli per il ritorno di Federico Chiesa. Tuttavia, il Liverpool ha già manifestato la volontà di bloccare eventuali cessioni dell’esterno offensivo, imponendo le proprie condizioni. Questa dinamica apre uno scenario di confronto tra le grandi del calcio italiano e internazionale, evidenziando l'importanza strategica di Chiesa per le rispettive squadre.
Chiesa Juve, il club bianconero sfida il Napoli per il ritorno dell’esterno offensivo ma i Reds bloccano ogni possibile cessione a gennaio. La Juve ha acceso i riflettori su un clamoroso ritorno di fiamma che sta infiammando le ultime ore del mercato invernale. Secondo quanto riferito da Sky Sports UK, è nato un vero e proprio duello tra la Vecchia Signora e il Napoli per assicurarsi le prestazioni di Federico Chiesa, attaccante esterno attualmente al Liverpool. I bianconeri, guidati da Luciano Spalletti, avrebbero individuato nel classe 1997 il rinforzo ideale per garantire quell’imprevedibilità necessaria a scardinare le difese avversarie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
