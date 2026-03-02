I mercati sono in allarme mentre l’Iran ha deciso di chiudere lo stretto, impedendo il passaggio delle petroliere. L’attacco contro l’Iran e la rappresaglia di Teheran contro i Paesi del Golfo hanno provocato il blocco delle navi nel tratto di mare strategico. La situazione rimane tesa e senza indicazioni di una rapida soluzione.

L’attacco contro l’Iran e la rappresaglia di Teheran contro i Paesi del Golfo rischiano di scatenare un vero e proprio choc sui mercati e sul commercio internazionale. Un assaggio si è già avuto in queste ore: centinaia di petroliere e navi di gas liquefatto ferme ai lati dello Stretto di Hormuz e le portacontainer commerciali dei colossi internazionali della logistica come Maesrk costrette a deviare dal Golfo hanno spinto il prezzo del petrolio. Negli scambi over the counter del mercato non regolamentato il barile è letteralmente schizzato del 10%, lasciando presagire forti turbolenze in Borsa. Il prezzo del Brent, il benchmark internazionale per le quotazioni del greggio, è volato da 72,8 della chiusura di venerdì a 80 dollari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Quotidiano.net - Mercati in allarme. L'Iran chiude lo stretto. Petroliere bloccate

