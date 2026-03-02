Meloni ghigliottinata al Carnevale popolare | il siparietto choc della sinistra

Durante un evento chiamato “Carnevale popolare”, una scena shock ha coinvolto una ghigliottina con una testa raffigurante la leader politica e un performer vestito da boia nero con volto coperto e un’ascia in mano. La rappresentazione ha attirato l’attenzione dei presenti e generato scalpore tra gli spettatori. Nessun intervento o reazione ufficiale è stata comunicata immediatamente.

Durante un evento a Reggio Emilia messa in scena la decapitazione della premier tra applausi e slogan. Fdi parla di "orrore" e accusa i collettivi di fomentare odio politico. Una ghigliottina e di fianco un boia vestito di nero con il volto coperto e un'ascia in mano e la testa di Giorgia Meloni che rotola per terra. L'immagine choc arriva da Reggio Emilia dove sabato, durante il "Carnevale popolare" organizzato ogni anno da collettivi e realtà autogestite vicine alla sinistra radicale, è andata in scena la macabra decapitazione della premier. Il volto di Giorgia Meloni è caduto in una cesta a terra con scritto "collezionali tutti!" In cui si trova anche il volto di Netanyahu e di fianco una sorta di ruota della fortuna in cui compaiono i nomi di Orban, Trump, Meloni, Netanyahu, Musk.