Scontri a Milano la rabbia di Meloni | Chi manifesta contro le Olimpiadi è nemico dell’Italia

Da ilgiorno.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Scontri questa mattina a Milano, con alcuni manifestanti che si sono opposti alle Olimpiadi invernali. Giornalisti e cittadini assistono a tensioni crescenti, mentre il governo non nasconde la sua rabbia. Meloni ha detto chiaramente che chi protesta contro le Olimpiadi “è nemico dell’Italia” e invita a mantenere la calma. La città si prepara a grandi eventi, ma le polemiche non si placano.

Milano, 8 febbraio 2026 – "Migliaia e migliaia di italiani in queste ore lavorano perché tutto funzioni durante le Olimpiadi. Tantissimi lo fanno da volontari, perché vogliono che la loro Nazione faccia bella figura, che sia ammirata e rispettata. Poi ci sono loro: i nemici dell'Italia e degli italiani, che manifestano "contro le Olimpiadi", facendo finire queste immagini sulle televisioni di mezzo mondo. Dopo che altri hanno tranciato i cavi della ferrovia per impedire ai treni di partire. Solidarietà, ancora una volta, alle Forze dell'ordine, alla città di Milano, e a tutti coloro che vedranno il loro lavoro vanificato da queste bande di delinquenti". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

