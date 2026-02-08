Scontri questa mattina a Milano, con alcuni manifestanti che si sono opposti alle Olimpiadi invernali. Giornalisti e cittadini assistono a tensioni crescenti, mentre il governo non nasconde la sua rabbia. Meloni ha detto chiaramente che chi protesta contro le Olimpiadi “è nemico dell’Italia” e invita a mantenere la calma. La città si prepara a grandi eventi, ma le polemiche non si placano.

Milano, 8 febbraio 2026 – "Migliaia e migliaia di italiani in queste ore lavorano perché tutto funzioni durante le Olimpiadi. Tantissimi lo fanno da volontari, perché vogliono che la loro Nazione faccia bella figura, che sia ammirata e rispettata. Poi ci sono loro: i nemici dell'Italia e degli italiani, che manifestano "contro le Olimpiadi", facendo finire queste immagini sulle televisioni di mezzo mondo. Dopo che altri hanno tranciato i cavi della ferrovia per impedire ai treni di partire. Solidarietà, ancora una volta, alle Forze dell'ordine, alla città di Milano, e a tutti coloro che vedranno il loro lavoro vanificato da queste bande di delinquenti". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scontri a Milano, la rabbia di Meloni: “Chi manifesta contro le Olimpiadi è nemico dell’Italia”

Approfondimenti su Milano Olimpiadi

La premier Giorgia Meloni attacca duramente i manifestanti che ieri hanno preso parte agli scontri a Milano.

La leader di FdI attacca duramente chi ha protestato contro le Olimpiadi a Milano.

Ultime notizie su Milano Olimpiadi

Argomenti discussi: Corteo contro le Olimpiadi a Milano, scontri tra manifestanti e la polizia. Sei fermati; Scontri a Milano, prospettiva dalle spalle degli agenti di polizia; Scontri a Milano, la polizia carica i manifestanti: 5 fermi; Milano, manifestazione contro le Olimpiadi: 5mila in corteo, fuochi d’artificio e cariche.

Giorgia Meloni: «Chi manifesta contro le Olimpiadi è nemico dell'Italia». E pubblica i video degli scontri a MilanoGiorgia Meloni durissima contro i manifestanti che ieri hanno preso parte agli scontri di Milano contro le Olimpiadi. In un post sui social la premier ... msn.com

Milano, scontri al Corvetto dopo la manifestazione pacifica contro le OlimpiadiIl corteo contro le Olimpiadi a Milano è sfociato, sul finale, al Corvetto, in scontri con la polizia. Ci sono state cariche e sono stati usati gli idranti da parte delle forze dell'ordine contro i ma ... tg.la7.it

Meloni dopo gli scontri di Milano: 'Chi manifesta contro le Olimpiadi è nemico dell'Italia' #ANSA facebook

I professionisti degli #scontri, giustificati dalla sinistra, protagonisti anche a #Milano: hanno lanciato di tutto contro la #Polizia. Non ne possiamo più dei partiti di sinistra che non prendono le distanze da questa gentaglia! x.com