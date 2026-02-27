Roberto Carnevale | siparietto di Carnevale a Milano

A Milano, durante le celebrazioni di Carnevale, Roberto Carnevale ha partecipato a un momento di comicità spontanea che ha attirato l’attenzione dei presenti. Tra maschere e coriandoli, l’artista ha dato vita a un siparietto che ha coinvolto i passanti e catturato l’interesse di chi seguiva l’evento. L’episodio si è svolto nel centro della città, creando un’immediata atmosfera di festa.

Nel cuore di Milano, tra maschere, coriandoli e l'energia contagiosa del Carnevale, nasce un momento di comicità improvvisata destinato a diventare virale. Protagonisti del siparietto sono Roberto Carnevale, volto noto di Zelig, e Davide Zardi della David Event Organization, che insieme trasformano un incontro casuale in un piccolo spettacolo a cielo aperto, spontaneo e irresistibile. Il video-podcast allegato a questo articolo cattura l'essenza del siparietto: un botta e risposta rapido, giocoso, in cui Roberto Carnevale alterna saluti, battute e micro-aneddoti con la naturalezza di chi vive la comicità come un riflesso spontaneo. Dalla rana che "si comprava gli anfibi" al cliente che chiede al giornalaio "mi dai il tempo?", ogni scambio diventa occasione per un sorriso, restituendo al pubblico la freschezza del cabaret di strada.