Terza scritta choc firmata BR contro Meloni E anche stavolta la sinistra resta muta

Una nuova scritta choc firma BR contro Meloni, con la sinistra che resta in silenzio. Dopo i messaggi estremi comparsi sui muri italiani, si aggiunge un episodio che accende il dibattito politico e sociale, evidenziando tensioni e provocazioni in un clima già infuocato. Un episodio che mette in luce le dinamiche di un confronto acceso, tra provocazioni e silenzi, che non può essere ignorato.

E siamo a tre. Dall’esposizione di quei cartelli “ meno femminicidi e più melonicidi” alzati dalle militanti pseudo femministe che frequentano i cortei organizzati dal collettivo ‘Non Una di Meno’ sono tre le scritte “Spara a Giorgia” apparse sui muri italiani. La prima è stata fatta a Marina di Pietrasanta, in Toscana, lungo la via che porta al mare. Altre due a Busto Arstizio: una sul muro della sede locale della Lega e un’altra, proprio oggi, sulla facciata che separa lo sportello Spi-Cgil dalla sede del Pd. Stesse modalità e stessa firma: scritta a caratteri cubitali, firma Br e una stella a cinque punte. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

