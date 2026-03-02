Durante il Carnevale di Reggio Emilia di sabato 28 febbraio 2026, un ragazzo vestito da boia ha tagliato la testa di carta di una figura raffigurante una leader politica, utilizzando un’ascia di cartone davanti a una riproduzione della ghigliottina. Il video dell’evento ha suscitato reazioni e commenti sui social. La scena si è svolta nel contesto di una manifestazione popolare.

Il video choc con un ragazzo vestito da boia che taglia la testa al cartonato della premier. Fdi: «Spettacolo degradante». In un video choc ripreso durante il Carnevale popolare di Reggio Emilia di sabato 28 febbraio 2026, un ragazzo vestito da boia, con un’ascia di cartone in mano, si prodiga nel tagliare la testa (di carta) di Giorgia Meloni davanti a una riproduzione della ghigliottina. È l’ultima trovata degli haters della premier, il cui partito denuncia lo «spettacolo degradante» e la «violenza simbolica», segno di «un vuoto politico e culturale che provano a riempire con l’odio». Non è stata solo Meloni a finire nel mirino. Lo stesso trattamento sarebbe stato riservato al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, all’omologo ungherese Viktor Orban, al presidente americano Donald Trump e a quello russo Vladimir Putin. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Meloni decapitata dalla ghigliottina, bufera sul Carnevale di Reggio Emilia

Choc al parco a Reggio Emilia: Giorgia Meloni ‘decapitata’ con la ghigliottinaReggio Emilia, 2 marzo 2026 – Sarebbe soltanto “un’allegoria”, secondo gli attivisti dei collettivi ‘Lab Aq16’ e ‘Casa Bettola’ (storico...

Video choc: “la testa” di Giorgia Meloni decapitata da una finta ghigliottinaUn video choc, breve, di appena 5 secondi ma che bastano per mostrare una scena dal significato agghiacciante.

Al carnevale una ghigliottina di cartone con la testa di Giorgia Meloni: insorge Fratelli d’ItaliaE’ successo all’evento organizzato a Reggio Emilia dal centro sociale di estrema sinistra Casa Bettola, che parla di strumento di emancipazione ideale da ciò ... bologna.repubblica.it

Giorgia Meloni «decapitata» da una ghigliottina al carnevale popolare di Reggio Emilia, il video choc e le polemiche: «Superato il limite»La scena ripresa in una breve clip mostra un riproduzione di carta della testa della Presidente del Consiglio cadere nella cesta con le immagini di Trump, Netanyahu, Putin, Musk e Orban. La condanna d ... corrieredibologna.corriere.it

Quanto accaduto al cosiddetto 'Carnevale popolare' di Reggio Emilia non è satira. Non è folklore. Non è libertà di espressione. È odio politico messo in scena. Rappresentare la decapitazione del Presidente del Consiglio con una ghigliottina, tra applausi e - facebook.com facebook