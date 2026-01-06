Quando Meloni criticava gli attacchi militari USA | Difendiamo diritto internazionale non legge del più forte

Nel 2018, Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, intervenne in Parlamento per criticare gli attacchi militari degli Stati Uniti in Siria, affermando che si doveva rispettare il diritto internazionale, piuttosto che seguire la legge del più forte. Quel discorso rifletteva la posizione del partito sulla necessità di un approccio più rigoroso alla legittimità delle azioni militari internazionali e al rispetto delle norme sovranazionali.

Era il 2018 quando Giorgia Meloni prese la parola in Parlamento per commentare, da leader di Fratelli d'Italia, gli attacchi effettuati dagli Stati Uniti in Siria, con Francia e Gran Bretagna. Disse che l'Italia doveva "difendere il diritto internazionale" e che non le conveniva "disconoscere le Nazioni Unite". Oggi, a giudicare dalla reazione all'offensiva americana in Venezuela, la sua linea è decisamente cambiata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Trump ordina attacchi aerei in Nigeria: “Difendiamo i cristiani perseguitati dall’ISIS”

Leggi anche: Meloni e il blitz Usa in Venezuela, l’Italia difende Trump: il diritto internazionale conta solo quando conviene

Corso negato ai militari, Clancy contro Meloni: «Bologna respinga l'attacco della premier, la stessa strategia di Trump» - Esprimo al rettore e ai docenti la mia massima solidarietà e vicinanza». corrieredibologna.corriere.it

Meloni, il messaggio della premier ai militari: «Esercito forte per evitare le guerre» - Il corteo di auto blu arriva a metà mattinata nel quartiere Centocelle, varca il cancello del Covi (Comando operativo vertice interforze). ilgazzettino.it

Università di Bologna «rifiuta corso di Filosofia per militari». Meloni: «Inaccettabile». Ma per l'Ateneo nessuno ha negato le iscrizioni. Bernini: «Si farà» - A commentare la vicenda è stata anche la premier, che ha definito la scelta dell'Ateneo «inaccettabile e lesiva dei doveri costituzionali» Prima la polemica agli Stati Generali della Ripartenza a ... leggo.it

La sinistra critica una manovra che lascia più soldi in busta paga e incentiva il lavoro. Il Governo Meloni sceglie di intervenire sui redditi e sulle famiglie, a differenza di chi in passato ha sperperato denaro pubblico in misure ideologiche e in assistenzialismo in - facebook.com facebook