Pechino contro gli attacchi all’Iran | violazione del Diritto Internazionale Putin condanna l’assassinio di Khamenei

Il governo cinese ha condannato gli attacchi contro l’Iran, definendoli inaccettabili, e ha espresso preoccupazione per la loro occorrenza mentre si svolgono negoziati tra Iran e Stati Uniti. Nel frattempo, il presidente russo ha condannato l’assassinio di Khamenei. La comunità internazionale rimane impegnata nel monitorare gli sviluppi di queste tensioni.

Il governo cinese ha espresso forte preoccupazione per gli attacchi contro l'Iran, definiti inaccettabili, soprattutto mentre sono in corso negoziati diplomatici tra Iran e Stati Uniti. A sottolinearlo è stato il ministro degli Esteri cinese Wang Yi durante un colloquio con il suo omologo russo Sergei Lavrov, come riportato dall'agenzia Xinhua. Wang Yi ha inoltre dichiarato che attentati mirati contro leader di Stati sovrani e incitazioni al cambio di governo sono azioni contrarie al diritto internazionale e ai principi fondamentali delle relazioni tra Stati.

