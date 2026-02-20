Medio Oriente | USA invia forze massicce rischio escalation dal 2003

Gli Stati Uniti hanno deciso di inviare un grande contingente militare in Medio Oriente, causando preoccupazione tra i paesi vicini. La mossa arriva dopo settimane di tensioni crescenti nella regione, con scontri tra gruppi armati e aumenti di attacchi. Il Dipartimento della Difesa ha spiegato che questa operazione mira a rafforzare le alleanze e garantire la stabilità, ma molti temono che possa portare a un’escalation del conflitto già in atto. La situazione resta molto delicata.

Tensioni in Medio Oriente: Washington invia le maggiori forze militari dal 2003. Il Dipartimento della Difesa statunitense ha annunciato oggi, 20 febbraio 2026, il dispiegamento del più ampio contingente di forze in Medio Oriente da oltre due decenni. La decisione, motivata da una crescente instabilità regionale e dalla necessità di proteggere gli interessi americani, segna un significativo cambio di passo nella politica di Washington nei confronti della regione. Un contesto geopolitico complesso. Il Medio Oriente è da tempo un crocevia di tensioni e conflitti. La deposizione di Saddam Hussein nel 2003, con le sue conseguenze destabilizzanti, ha contribuito alla nascita di gruppi terroristici come Al-Qaeda e, successivamente, dello Stato Islamico.