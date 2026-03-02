meloni come si costruisce una leadership

Giorgia Meloni è attualmente leader di un partito e ricopre il ruolo di presidente del Consiglio. La sua presenza nel panorama politico italiano si inserisce in un contesto di forte polarizzazione tra i principali schieramenti, caratterizzato da un confronto spesso acceso e visibile a livello pubblico. La sua influenza si manifesta sia nella guida del partito che nelle decisioni di governo.

Giorgia Meloni è leader di partito e leader di governo in quel “bipolarismo muscolare” (L. Dini) che caratterizza l’Italia dagli anni ’90. Si tratta di due categorie (partito e governo) che hanno consentito la formazione di una leadership capace di plasmare tanto la massa quanto i poteri di Stato perseguendo però sempre una “strategia dell’equilibrio”, tanto in politica interna quanto in politica estera. Il partito è il mezzo, il governo è il fine. Tra i due la “strategia della determinazione”: ricreare una struttura partitica di massa, organizzata ma verticistica, capace di penetrare come un monolite all’interno dello Stato. Una leadership che nasce dal basso – alla periferia dell’impero berlusconiano – e si fa forte di tre elementi: identità, coerenza e linguaggio diretto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Meloni a Natale il messaggio più costruito della politica #comunicazione #politica #natale

Temi più discussi: Nuovo 'Dl sicurezza' Governo Meloni, Cgil: Diritto di manifestare non è una concessione, è un pilastro della democrazia; Lettera aperta a Giorgia Meloni; L’ambizione di Giorgia Meloni - Appunti; Dazi, Meloni si affidi all’Europa.

Meloni ghigliottinata al Carnevale popolare: il gioco choc della sinistraDurante un evento a Reggio Emilia messa in scena la decapitazione della premier tra applausi e slogan. Fdi parla di orrore e accusa i collettivi di fomentare odio politico. msn.com

Le acrobazie di Meloni per dimostrare a Trump di non essere quello che ormai è: un'alleata in Europa dei suoi nemiciProvare a dirsi trumpiani, per chi viene da una destra sovranista e dunque trumpiana, è necessario per illudere gli elettori che la destra meloniana non sia cambiata. Ma sono i fatti a mostrare quanto ... ilfoglio.it

Un 32enne e un 49enne sono stati condannati a 3 mesi di carcere per minaccia aggravata nei confronti della premier Giorgia Meloni. I due avevano pubblicato alcuni post intimidatori nel 2022. - facebook.com facebook

Meloni è davvero la Presidente dei record: con lei aumenta ancora la pressione fiscale (43,1%), il prezzo del diesel raggiunge il picco dal 2025, e si impenna il debito pubblico…Giorgia, quanto ci costi! x.com