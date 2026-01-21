L'unità si costruisce nel confronto il pluralismo resta una ricchezza se non si sta nelle caserme

L'unità politica si costruisce attraverso il confronto aperto e democratico, evitando atteggiamenti di imposizione o uniformità forzata. La pluralità di opinioni rappresenta una risorsa fondamentale per una comunità vivace e democratica. È importante creare spazi di dialogo trasparente, permettendo a elettori e militanti di formarsi un giudizio consapevole, contribuendo così a una coesione autentica e condivisa.

La senatrice del Pd Sandra Zampa risponde su Fanpage.it all'appello all'unità lanciato su questo giornale dal capogruppo Francesco Boccia: "L'unità non è mai unanimismo, si costruisce in un confronto democratico, trasparente e pubblico, spesso molto faticoso, ma in grado di essere condiviso e compreso dagli elettori e dai militanti ai quali va data la possibilità di formarsi una opinione e un giudizio".

