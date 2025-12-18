Di Lorenzo | Spirito equilibrio e sacrificio | così si costruisce una finale

Il percorso verso la finale di Supercoppa Italiana richiede più di semplici abilità tecniche. Serve spirito, equilibrio e sacrificio, valori che il Napoli ha dimostrato nel successo contro il Milan. Questi elementi fondamentali sono stati la chiave per conquistare l’accesso alla sfida decisiva, sottolineando l’importanza di un impegno totale e di una mentalità vincente.

© Forzazzurri.net - Di Lorenzo: “Spirito, equilibrio e sacrificio: così si costruisce una finale”

Il successo contro il Milan vale al Napoli l’accesso alla finale di Supercoppa Italiana . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

lorenzo spirito equilibrio sacrificioDi Lorenzo: “Spirito, equilibrio e sacrificio: così si costruisce una finale” - Il successo contro il Milan vale al Napoli l’accesso alla finale di Supercoppa Italiana e racconta una squadra matura, capace di soffrire, difendere e colpire nei momenti giusti. forzazzurri.net

Champions: Di Lorenzo, abbiamo ancora fame spirito di sacrificio - Nel calcio non deve mai mancare lo spirito di sacrificio e l'unione del gruppo, a noi sono cose mai mancate. ansa.it

