Di Lorenzo | Spirito equilibrio e sacrificio | così si costruisce una finale

Il percorso verso la finale di Supercoppa Italiana richiede più di semplici abilità tecniche. Serve spirito, equilibrio e sacrificio, valori che il Napoli ha dimostrato nel successo contro il Milan. Questi elementi fondamentali sono stati la chiave per conquistare l’accesso alla sfida decisiva, sottolineando l’importanza di un impegno totale e di una mentalità vincente.

Champions: Di Lorenzo, abbiamo ancora fame spirito di sacrificio - Nel calcio non deve mai mancare lo spirito di sacrificio e l'unione del gruppo, a noi sono cose mai mancate. ansa.it

