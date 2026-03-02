Meloni al Tg5 | Sono preoccupata La crisi non deve dilagare

La premier ha rilasciato un'intervista al Tg5, esprimendo preoccupazione per il contesto attuale. Ha affermato che la crisi non deve dilagare e ha parlato di una crisi del diritto internazionale causata dalla guerra in Ucraina. Ha ricordato che un membro del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha attaccato un vicino, prevista una stagione di caos.

"Sull'Iran la sinistra è senza identità. Temono di sembrare pro-Trump", dice Fiano "Mi preoccupa il contesto generale, una crisi del diritto internazionale che è inevitabilmente figlia della guerra in Ucraina, quando un membro del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha inevitabilmente attaccato un suo vicino era inevitabile che avrebbe portato a una stagione di caos". Ha parlato così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un'intervista al Tg5 in merito all'attacco di Stati Uniti e Israele in Iran di sabato e alla controffensiva di Teheran. La nuova crisi mediorientale, ha poi aggiunto la premier, soprattutto dopo l'arrivo di droni a Cipro "mi preoccupa ovviamente perché sarebbe stupido ritenere che quello che accade anche lontano dai nostri confini non ci coinvolga. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

