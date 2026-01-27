Spurs in crisi Pep deve vincere per continuare la rincorsa
La situazione del Tottenham evidenzia una fase difficile, con una serie di risultati negativi in casa. Pep Guardiola e il Manchester City sono chiamati a mantenere alta la concentrazione per continuare la rincorsa alle prime posizioni della classifica. La sfida rappresenta un’opportunità importante per rafforzare il cammino e ottenere punti chiave in vista della conclusione del campionato.
I Citizens sono solo a quattro lunghezze dall’Arsenal capolista e affrontano un Tottenham che non vince in casa dal 6 dicembre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
