L’influenza pronta dilagare Bassetti | Uno tsunami variante K e H1N1 mix esplosivo Sì al vaccino last minute

Roma, 19 dicembre 2025 – Siamo al centro di un vero e proprio “ flunami ”. Ovvero di uno “ tsunami influenzale ”. Non usa mezzi termini Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive dell'ospedale policlinico San Martino di Genova, commentando l'ultimo aggiornamento della sorveglianza RespiVirNet dell’ ISS, che segnala una crescita della curva epidemica (oltre 816mila casi di sindromi respiratori acute in una settimana, quasi 100mila in più rispetto alla settimana precedente). E “il peggio deve ancora arrivare – dice Bassetti –. Considerando che siamo a meno di un terzo probabilmente di quello che sarà il bilancio finale dell'influenza, direi che siamo solo all'inizio”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

