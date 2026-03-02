Meldola lavori di potenziamento alla rete idrica | previste due autobotti ai parcheggi della Rocca e in via Togliatti

Martedì mattina alle 8.30, lungo la Strada Provinciale 126 a Meldola, inizieranno i lavori di manutenzione sulla rete idrica che dureranno circa otto ore. Durante l'intervento saranno posizionate due autobotti, una ai parcheggi della Rocca e l'altra in via Togliatti, per garantire il rifornimento idrico ai residenti e alle attività locali.

Marted', a partire dalle ore 8.30 e per una durata di circa 8 ore, lungo la SP 126 sarà effettuato un intervento di manutenzione sulle reti di acquedotto a Meldola. I lavori, che fanno parte dell'efficientamento e potenziamento della rete acquedottistica nel tratto compreso tra il chilometri.