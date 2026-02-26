ATP Dubai 2026 | Auger-Aliassime Medvedev e Rublev avanti con agio sorpresa Griekspoor

Ai quarti di finale dell’ATP 500 di Dubai, i principali favoriti hanno mostrato una buona solidità, avanzando senza grandi difficoltà. Solo un giocatore ha sorpreso, sorprendendo gli appassionati con una prestazione inaspettata. Le sfide decisive sono ormai alle porte, con i protagonisti pronti a contendersi l’ingresso in finale. Le partite di domani promettono emozioni e colpi di scena.

Terminati i quarti di finale all’ATP 500 di Dubai, dove ci sono poche sorprese (anzi, una sola) nell’approdo verso le semifinali. E anche i match per buona misura non hanno avuto quei crismi della lotta potenzialmente attesi in una giornata come questa, anche se rimane vero che molto si gioca sul livello attuale dei coinvolti. Nella parte alta interessante match tra Felix Auger-Aliassime e Jiri Lehecka, che vede il canadese portarsi a casa un 6-3 7-6(2) di valida qualità, anche perché al netto del risultato la chance per Auger-Aliassime di trovare un risultato ancora più netto c’è stata a più riprese. Per lui ora Daniil Medvedev: il russo è autore di un netto 6-2 6-1 sull’americano Jenson Brooksby. 🔗 Leggi su Oasport.it

