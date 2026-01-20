Gli Stati Uniti hanno schierato uno squadrone di caccia F-15 in Medio Oriente, secondo quanto dichiarato dal Comando centrale. Questa misura mira a rafforzare le capacità militari nella regione, in risposta alle crescenti tensioni con l’Iran. La presenza delle forze americane si inserisce in un quadro di monitoraggio e prevenzione di possibili escalation, all’interno di un contesto di instabilità geopolitica.

Il Comando centrale degli Stati Uniti afferma di aver potenziato le proprie capacità in Medio Oriente con l’arrivo di uno squadrone di caccia F-15, nel contesto delle continue tensioni con l’Iran. Il CENTCOM pubblica su X la foto di un F-15E del 494th Expeditionary Fighter Squadron in atterraggio presso una base segreta in Medio Oriente all’inizio di questa settimana. Il ruolo degli F-15 e la sicurezza regionale Lo stesso squadrone è stato schierato in Medio Oriente nell’aprile 2024 per contrastare il bombardamento di droni e missili dell’Iran su Israele. Il CENTCOM afferma che la presenza degli F-15 nella regione «migliora la prontezza al combattimento e promuove la sicurezza e la stabilità regionale». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Escalation Usa-Iran: squadrone di caccia F-15 americani schierato in Medio Oriente

