LaLiga fa un passo decisivo per crescere in Medio Oriente Africa e Asia
LaLiga compie un passo importante verso la crescita internazionale attraverso un accordo strategico con STRIVE Sports & Entertainment. La joint venture, focalizzata sui mercati del Medio Oriente, Nord Africa e Asia meridionale, mira a rafforzare la presenza della lega in aree chiave, favorendo lo sviluppo del calcio e delle attività mediatiche nella regione.
LaLiga ha annunciato il lancio di una joint venture nei mercati del Medio Oriente e del Nord Africa (MENA) e dell'Asia meridionale con STRIVE Sports & Entertainment, una società globale di sport, media e intrattenimento con sede in Bahrein.??Grazie a questo accordo, Strive acquisisce una partecipazione del 50% in "LaLiga MENA & South Asia", la società con sede a Dubai da cui LaLiga opera nella regione da più di 11 anni.??Javier Tebas ha festeggiato così l'accordo sul suo in un mercato in cui LaLiga ha più di 500 milioni di spettatori accumulati e più di 55 milioni di follower sulle reti.
