McTominay avverte ancora fastidio non è detto che rientri col Torino Sky Sport

McTominay continua a sentire fastidio e potrebbe non essere disponibile per la partita contro il Torino, secondo quanto riportato da Sky Sport. Intanto, il Napoli si sta preparando con intensità verso la sfida contro i granata e ha recuperato una risorsa importante, che potrebbe tornare a disposizione nel prossimo impegno. La squadra di Castel Volturno lavora con attenzione per migliorare le condizioni fisiche dei giocatori.

Nel giorno in cui De Bruyne torna in gruppo, lo scozzese se ne allontana. Per Conte una boccata d'ossigeno a metà. Anguissa dovrebbe essere a disposizione. Il Napoli accelera verso il Torino e ritrova un'arma preziosa. A Castel Volturno la squadra di Antonio Conte ha iniziato la preparazione per la sfida in programma venerdì alle 20:45 allo stadio Stadio Diego Armando Maradona, con una doppia seduta che ha regalato segnali incoraggianti dall'infermeria. La notizia più attesa riguarda Kevin De Bruyne. Come riferito da Francesco Modugno a Sky Sport, il centrocampista belga è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo nella giornata di oggi, 2 marzo.