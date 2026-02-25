L’infortunio di lunga durata di McTominay nasce da un problema muscolare riscontrato durante l’ultimo allenamento, rendendo incerto il suo ritorno contro il Verona. Il centrocampista scozzese ha lavorato intensamente in palestra senza ancora essere in grado di riprendere il ritmo partita. La squadra spera di recuperarlo presto, ma al momento non ci sono garanzie sulla sua presenza in campo. La decisione finale dipenderà dai prossimi giorni di monitoraggio.

Anche McTominay si aggiunge alla lunga lista di infortunati di lungo corso del Napoli. È sparito nella partita disputata a Marassi contro il Genoa e vinta dagli azzurri 3-2 (è l’ultima vittoria del Napoli) e non è più rientrato. E difficilmente lo farà sabato contro il Verona. Non si sa quando lo scozzese tornerà a giocare con la squadra. Ne scrive il Corriere del Mezzogiorno con Ciro Troise: L’attenzione è poi su McTominay, bisogna monitorare le sue sensazioni riguardo all’infiammazione al tendine del gluteo che l’ha fermato nelle ultime tre gare contro Como, Roma e Atalanta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

McTominay infortunato, Conte tira un sospiro di sollievo: salterà solo la partita contro il ComoDopo l’infortunio di McTominay, l’allenatore Conte può tirare un sospiro di sollievo.

McTominay infortunato: stop per il Napoli, tempi di recupero e rientro#McTominay- Napoli || La partita tra Napoli e Genoa si è interrotta bruscamente a causa di un infortunio di McTominay.

Temi più discussi: McTominay infortunato di lungo corso, non è affatto detto che rientri contro il Verona Deciderà lui sostanzialmente ascoltando il suo corpo in una fase della stagione in cui i rischi vanno assolutamente ridotti. https://www.ilnapolista.it/2026/02/mctominay-infortun; McTominay in dubbio per Atalanta-Napoli; Napoli, la verità di McTominay sull’infortunio; Napoli, McTominay: Ho un problema al tendine che va gestito, Conte è diverso dagli altri.

FLASH | Infortunio McTominay: c’è la decisione definitiva per Napoli-Roma!Infortunio McTominay - Arriva il verdetto finale su McTominay: ci sarà o no in Napoli-Roma? Questa la decisione! fantamaster.it

Infortunio McTominay, Sky: resta in forte dubbio per l'Atalanta! Ma filtra una volontàLa presenza di Scott McTominay contro l’Atalanta resta appesa a un filo. Come riferisce Sky Sport, il centrocampista scozzese continua a convivere con un’infiammazione al gluteo: non ... tuttonapoli.net

McTominay infortunato di lungo corso, non è affatto detto che rientri contro il Verona Deciderà lui sostanzialmente ascoltando il suo corpo in una fase della stagione in cui i rischi vanno assolutamente ridotti. https://www.ilnapolista.it/2026/02/mctominay-infortun - facebook.com facebook

Conte sull’infortunio McTominay: "Non si capisce quando potrà tornare" #SkySport #Conte #SerieA #Napoli #McTominay x.com