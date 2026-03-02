A febbraio, mcKinley Wright si è distinto come il miglior giocatore dell’EuroLeague, contribuendo in modo determinante alle performance del Dubai Basketball. Durante questo mese, ha mostrato un ruolo chiave nelle partite più importanti, portando la squadra a risultati significativi. La sua presenza in campo è stata spesso decisiva per le vittorie del team, evidenziando il suo impatto nella competizione.

Un periodo decisivo di febbraio ha evidenziato la figura di mcKinley wright come perno della crescita del Dubai Basketball, trasformando una fase cruciale della stagione in una linea di continuità vincente. L’assegnazione del premio di MVP del mese di Eurolega, deciso con il supporto di Motorola, ha riconosciuto l’apporto completo del playmaker nel consolidare una serie di successi che hanno rilanciato la squadra nell’andamento della corsa ai playoff. Durante le quattro gare disputate, Wright ha mantenuto una media di 14,0 punti, 5,5 assist e un PIR di 18,8. L’efficacia offensiva è stata evidente: 21 tiri completati su 31 tentativi, con una precisione del 64,0% sui tiri da due e 66,7% dalla distanza. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - McKinley Wright eletto miglior giocatore di febbraio in EuroLeague

Momo Diouf eletto miglior giocatore italiano della ventesima giornata di LBAUn riconoscimento prestigioso ha premiato la performance di un giocatore chiave durante la 20ª giornata di campionato di Serie A di basket.

Leggi anche: Vardy eletto miglior giocatore della Serie A del mese di novembre: battuti Neres e Lautaro