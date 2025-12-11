Vardy eletto miglior giocatore della Serie A del mese di novembre | battuti Neres e Lautaro

Jamie Vardy è stato nominato miglior giocatore della Serie A di novembre, battendo Neres e Lautaro Martinez. La decisione è stata comunicata dal sito ufficiale della lega, riconoscendo l'eccellente rendimento dell'attaccante nel mese. Questa premiazione conferma la sua importanza e forma nel campionato italiano.

Jamie Vardy è stato eletto “Player of the Month” per il mese di novembre. Ad annunciarlo è stato il sito ufficiale della Serie A. Vardy è il miglior giocatore del mese di novembre: battuto Neres. Si legge sul sito della Lega Serie A: “Il premio Ea Sports Fc Player Of The Month di novembre è stato assegnato al calciatore della Cremonese Jamie Vardy. I voti dei tifosi online combinati con i dati statistici individuali, hanno decretato come vincitore Jamie Vardy, che ha superato campioni del calibro di Maignan (Milan), Lautaro Martinez (Inter), Neres (Napoli), Ostigard (Genoa), Zaniolo (Udinese).” “La sestina era stata selezionata tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Vardy eletto miglior giocatore della Serie A del mese di novembre: battuti Neres e Lautaro

