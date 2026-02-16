Momo Diouf eletto miglior giocatore italiano della ventesima giornata di LBA
Momo Diouf ha vinto il premio come miglior giocatore della ventesima giornata di Serie A, grazie alla sua incisività in campo. La sua prestazione ha contribuito in modo decisivo alla vittoria della squadra, soprattutto con 20 punti e 12 rimbalzi. Questa scelta mette in luce il ruolo importante che il centro senegalese ricopre nel campionato italiano di basket.
Un riconoscimento prestigioso ha premiato la performance di un giocatore chiave durante la 20ª giornata di campionato di Serie A di basket. In un contesto caratterizzato da elevate aspettative e grande attenzione, si è distinto un atleta che ha dimostrato eccellenza in campo, contribuendo significativamente alla vittoria della propria squadra. La sua prestazione è stata riconosciuta come la più impressionante tra le preferenze dei tifosi, evidenziando l’importanza dell’apporto individuale in match di alta competitività. Il giocatore della Virtus Bologna ha incantato gli spettatori con una serie di interventi decisivi nel confronto contro l’APU Old Wild West Udine. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Vardy eletto miglior giocatore della Serie A del mese di novembre: battuti Neres e Lautaro
Jamie Vardy è stato nominato miglior giocatore della Serie A di novembre, battendo Neres e Lautaro Martinez.
Calendario e dirette TV della 20ª giornata di LBA
Questa sera si accendono i riflettori sulla 20ª giornata del campionato di basket di Serie A Unipol 20252026.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Europei di basket, Diouf: Grande lavoro di squadra contro i lunghi georgianiTra i giocatori in doppia cifra per l’Italia nella vittoria contro la Georgia a Eurobasket c’è anche Momo Diouf, autore di 13 punti con 3/4 dal campo e 7/9 ai liberi, reggendo in difesa contro i ... sport.sky.it
Diouf: Che onore marcare Giannis, uno da videogames. La mia Italia? Coraggiosa e unitaMomo Diouf, 23 anni, è già una colonna di questa Nazionale. Efficace, forte fisicamente, coraggioso e intraprendente. Ecco che abbiamo un centro vero. Nella vittoria con la Spagna si è portato i ... gazzetta.it
Momo Diouf è #TheBestITA @FASTWEB della 20^ giornata! Il giocatore della Virtus Olidata Bologna è stato votato da voi su Instagram, X, Threads e Whatsapp come miglior italiano del turno per il suo contributo nella vittoria contro Udine! #TuttoUnAltro x.com
ALESSANDRO PAJOLA SI OPERA E Momo Diouf lavora in vista del match con Brescia. - facebook.com facebook