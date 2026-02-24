Finalmente McKennie si è preso la Juve | contratto fino al 2030 i dettagli del rinnovo

McKennie ha firmato il rinnovo con la Juventus fino al 2030, dopo aver mostrato grande impegno in questa stagione. La causa è la volontà del giocatore di stabilizzarsi e contribuire a lungo termine alla squadra. Il suo approdo a Torino sei anni fa ha segnato un percorso complicato, ma ora la società punta sulla sua crescita. La firma è arrivata poche settimane dopo il match contro la Roma, chiudendo un accordo che soddisfa entrambe le parti.

Il 2030 è diventato il traguardo temporale a cui guarda la Juventus quando si tratta di chiudere il cerchio con accordi nuovi e ambiziosi. Al 2030 è stato legato il rinnovo del contratto di Kenan Yildiz e, al 2030, verrà legato quello già pronto di Weston McKennie: prima la fatica con il Galatasaray, poi il viaggio Capitale e la firma in agenda all'inizio della prossima settimana. Capita così che nel bel mezzo di un presente, improvvisamente, un po' più complicato, alla Continassa si dia vita ad una mossa destinata a sparigliare i giochi in casa altrui: Wes gioca da jolly e quando hai un jolly tanto prezioso nel tuo spogliatoio lo diventa anche per chi ha intenzione di migliorare la propria rosa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

