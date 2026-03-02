Mbappé irritato dal trattamento del Real Madrid | non hanno trovato una cura al suo infortunio
Mbappé ha lasciato il Real Madrid per recarsi in Francia e consultare un medico privato riguardo al dolore al ginocchio che lo affligge dal 7 dicembre. Lo staff medico del club spagnolo non è riuscito a trovare una soluzione al suo infortunio, che lo ha costretto a interrompere l’attività in campo. Il giocatore si è quindi rivolto a un professionista esterno per cercare una cura.
Mbappè è volato in Francia per consultare un medico privato per curare il problema al ginocchio che lo tormenta dal 7 dicembre: lo staff medico del Real Madrid non è riuscito a curarlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Real Madrid, Mbappé irritato! Questa cosa sta mandando su tutte le furie il francese: retroscena dalla Spagna dopo l'infortunio
Lo staff medico vacilla anche al Real Madrid: Mbappé non è soddisfatto della gestione del suo infortunio al ginocchioAs: non riesce a guarire dal 7 dicembre e ha giocato quando doveva restare fermo.
