Mbappé irritato dal trattamento del Real Madrid | non hanno trovato una cura al suo infortunio

Mbappé ha lasciato il Real Madrid per recarsi in Francia e consultare un medico privato riguardo al dolore al ginocchio che lo affligge dal 7 dicembre. Lo staff medico del club spagnolo non è riuscito a trovare una soluzione al suo infortunio, che lo ha costretto a interrompere l’attività in campo. Il giocatore si è quindi rivolto a un professionista esterno per cercare una cura.