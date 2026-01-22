Coffee & Food Pairing al SIGEP di Rimini Mauro Illiano presenta il suo nuovo manuale tecnico 

Al SIGEP di Rimini, Mauro Illiano ha presentato il suo nuovo manuale tecnico “Coffee & Food Pairing”. L’evento, tenutosi martedì 20 gennaio, ha rappresentato un approfondimento dedicato alle tecniche di abbinamento tra caffè e alimenti, offrendo strumenti utili a professionisti del settore. Il volume, pubblicato da Edizioni Medicea Firenze, si rivolge a coloro che desiderano migliorare la qualità e l’equilibrio delle proprie proposte gastronomiche.

Il palcoscenico internazionale del SIGEP (Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè) ha ospitato Martedì 20 Gennaio, l’attesissimo lancio di “Coffee & Food Pairing”, il nuovo volume di Mauro Illiano, pubblicato da Edizioni Medicea Firenze. “Coffee & Food Pairing” si configura come un’analisi sistematica che si colloca all’intersezione tra antropologia alimentare, scienza sensoriale e cultura gastronomica. L’opera è impreziosita da una significativa Introduzione a cura del Prof. Ernesto Di Renzo, stimato docente di Antropologia del Gusto presso l’Università di Roma Tor Vergata, sottolineando fin dalle prime pagine l’importanza scientifica e la profondità culturale del volume.🔗 Leggi su Ildenaro.it

