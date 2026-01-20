L' Eredità il pubblico di sasso | come si presenta in studio Marco Liorni

L'Eredità, il quiz di Rai 1 condotto da Marco Liorni, torna ogni sera con il suo format di parole e giochi. Lo studio si presenta sobrio e ordinato, creando un ambiente in cui i concorrenti possono concentrarsi sulle sfide e sulle domande. Marco Liorni conduce con professionalità, guidando il pubblico attraverso le varie fasi del quiz, culminando nell’attesa della Ghigliottina, il momento finale di suspense e strategia.

Eccoci ancora qui, come ogni sera, nello studio de L'Eredità. Siamo ovviamente su Rai 1, nel territorio di Marco Liorni, il quiz delle parole, dei loro legami e soprattutto della Ghigliottina, il gioco finale dove in ballo c'è il montepremi. Dove in ballo ci sono i soldi. Un programma inossidabile, da anni, ogni sera, campione in termini di share. La puntata in questione è quella di martedì 20 gennaio. Alla vigilia era stato Francesco, campione in carica ma senza successo alla Ghigliottina del giorno ancora precedente, ad aprire la puntata. Ma a vincere, alla fin della fiera, è stato Federico, concorrente di lunga data il quale, però, da tempo non si qualificava al gioco finale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

