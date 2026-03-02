Maurizio Bormolinii | un bis da favola verso la sfera di cristallo

Maurizio Bormolini ha conquistato due vittorie nella Coppa del mondo di snowboard a Krynica, in Polonia. Durante il weekend, il campione di Livigno ha vinto sia la prima che la seconda gara di gigante parallelo, confermando il suo successo nel torneo. Questa doppia affermazione ha segnato un risultato importante per l’atleta italiano.

Weekend perfetto per Maurizio Bormolini nella Coppa del mondo di snowboard.Doppia vittoriaIl campione livignasco, infatti, si è aggiudicato il gigante parallelo sia in gara 1 sia in gara 2 a Krynica in Polonia. Nella giornata di sabato, Bormolini ha fatto segnare il miglior tempo in qualifica e.