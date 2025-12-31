La sfera di cristallo che ferma New York da 117 anni | la storia della Ball Drop

Ogni 31 dicembre, da 117 anni, una sfera luminosa si abbassa sulla Times Square di New York, segnando simbolicamente l’arrivo del nuovo anno. Questa tradizione, conosciuta come la Ball Drop, rappresenta un momento di continuità e speranza per milioni di persone. La sua storia affonda le radici nel passato della città, diventando un simbolo di festeggiamento e rinascita annuale.

Ogni 31 dicembre da 117 anni a questa parte, New York celebra l’arrivo del nuovo anno con un rituale unico al mondo. Non si tratta del classico spettacolo pirotecnico che illumina le piazze delle grandi città, ma della discesa di una sfera luminosa di cristallo che scende per 23 metri lungo un’asta posta alla sommità dell’edificio One Times Square. Questo evento, conosciuto come la Ball Drop, richiama milioni di persone a Times Square e altrettante davanti agli schermi televisivi in tutto il pianeta. Ma come è iniziata l’usanza? La storia della Ball Drop risale al 1907, quando Times Square aveva da poco assunto la sua nuova identità di epicentro della vita notturna newyorkese. 🔗 Leggi su Cultweb.it

