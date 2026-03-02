Un dirigente del settore cestistico locale ha annunciato che può procedere con investimenti senza modificare la composizione attuale della squadra. La discussione riguarda le strategie di crescita e le decisioni sulla stabilità della formazione, senza però prevedere cambiamenti nel roster o nelle strutture esistenti. La questione si concentra sulla volontà di mantenere l’attuale identità senza alterazioni apparenti.

Nel contesto sportivo cittadino è cruciale mantenere la presenza di una squadra di livello in prima divisione. Gli investimenti devono supportare l’identità della squadra senza spezzare il legame con la tifoseria e con la comunità locale. La squadra è stata collocata in A1, una scelta che impone responsabilità nei confronti del tessuto sportivo della città. Il rispetto verso la piazza emerge come parametro essenziale per guidare le decisioni di lungo periodo, anche quando si considerano opportunità di mercato o cambiamenti di scenario. Dal punto di vista gestionale, l’obiettivo è evitare situazioni che possano allontanare la squadra dal pubblico di casa. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Matiasic investa pure, ma lasci la squadra com'era

Milano Cortina, Trump contro lo sciatore Hess: “Non rappresenta gli Usa? Lasci la squadra”CORTINA – “Lo sciatore olimpico americano Hunter Hess, un vero perdente, afferma di non rappresentare il suo Paese alle attuali Olimpiadi invernali”:...

Olimpiadi, Trump contro l’atleta Usa che aveva criticato le sue politiche: “Lasci la squadra, è un perdente”Aveva confessato che “rappresentare gli Stati Uniti in questo momento suscita emozioni contrastanti”, insomma “è un po’ difficile” perché “stanno...