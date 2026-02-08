Donald Trump attacca Hunter Hess, lo sciatore americano in gara a Milano Cortina. L’ex presidente si scaglia contro il 27enne, definendolo “perdente” e chiedendogli di lasciare la squadra se non si sente di rappresentare gli Stati Uniti. La polemica si accende dopo le sue dichiarazioni, in cui Hess ha detto di avere emozioni contrastanti nel rappresentare il suo paese. Trump non ha usato mezzi termini, puntando il dito contro l’atleta e il suo atteggiamento.

CORTINA – “Lo sciatore olimpico americano Hunter Hess, un vero perdente, afferma di non rappresentare il suo Paese alle attuali Olimpiadi invernali”: è l’attacco di Donald Trump contro l’atleta 27enne che, in Italia per i Giochi di Milano Cortina, in un’intervista dei giorni scorsi ha confessato che “rappresentare gli Stati Uniti in questo momento suscita emozioni contrastanti. E’ un po’ difficile. Stanno succedendo molte cose che non mi piacciono”. Da qui la reazione del tycoon: “Se è così – ha incalzato il presidente Usa Trump – non avrebbe dovuto nemmeno candidarsi per la squadra, è un peccato che ne faccia parte. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Milano Cortina, Trump contro lo sciatore Hess: “Non rappresenta gli Usa? Lasci la squadra”

Approfondimenti su Milano Cortina

Donald Trump si scaglia contro Hunter Hess, lo sciatore olimpico statunitense.

Donald Trump ha attaccato duramente Hunter Hess, lo sciatore olimpico statunitense.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Milano in piazza contro gli agenti Ice di Trump alle Olimpiadi invernali - Video; Fuck Ice, 'attacco' a Trump a Milano Cortina 2026 con... l'urina; Olimpiadi, ancora fischi contro JD Vance. Trump: Strano, lui piace; La rivolta silenziosa degli atleti Usa contro l’Ice e le politiche di Trump.

Milano-Cortina, Trump contro lo sciatore Hess: Non rappresenta gli Usa? Lasci la squadraLeggi su Sky TG24 l'articolo Milano-Cortina, Trump contro lo sciatore Hess: 'Non rappresenta gli Usa? Lasci la squadra' ... tg24.sky.it

Trump contro lo sciatore olimpico Hunter Hess: È un perdente, si ritiriLo sportivo in gara alle Olimpiadi di Milano Cortina si era espresso così sulla situazione negli Usa: Solo perché porto la bandiera non vuole dire che mi riveda in quello che sta accadendo nel mio Pa ... today.it

L'Italia dello slittino è sul podio ai Giochi di Milano Cortina. L'azzurro Dominik Fischnaller è bronzo dopo le quattro manche della gara individuale delle Olimpiadi. L'oro è andato al tedesco Max Langenhan, davanti all'austriaco Jonas Mueller. Ottava medaglia facebook

Milano-Cortina, #Lorello di bronzo nel #pattinaggio di velocità #Olimpiadi #Olimpiadilnvernali2026 #OlimpiadiInvernali2026 x.com