Olimpiadi Trump contro l’atleta Usa che aveva criticato le sue politiche | Lasci la squadra è un perdente

Durante le Olimpiadi, Donald Trump si è scagliato contro un’atleta americana che aveva criticato le sue politiche. L’ex presidente ha detto che dovrebbe lasciare la squadra, definendola “un perdente”. L’atleta aveva già confessato di sentirsi divisa nel rappresentare gli Stati Uniti, perché in questo momento ci sono molte cose che non le piacciono e le suscitano emozioni contrastanti. Trump non ha esitato a rispondere duramente, accentuando le tensioni attorno alla squadra olimpica statunitense.

Aveva confessato che "rappresentare gli Stati Uniti in questo momento suscita e mozioni contrastanti", insomma "è un po' difficile" perché "stanno succedendo molte cose che non mi piacciono". Apriti cielo. Le parole di Hunter Hess, atleta americano di 27 anni che è impegnato ai Giochi di Milano Cortina, hanno mandato su tutte le furie il presidente Donald Trump. Il capo della Casa Bianca si è scagliato contro il freestyler: "Lo sciatore olimpico americano Hunter Hess, un vero perdente, afferma di non rappresentare il suo Paese alle attuali Olimpiadi invernali. Se è così non avrebbe dovuto nemmeno candidarsi per la squadra, è un peccato che ne faccia parte".

