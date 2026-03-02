Materazzi sui social verso il derby | Iniziata quella settimana lì…

Materazzi ha pubblicato un messaggio sui social network riguardante il derby, scrivendo che quella settimana è iniziata in quel modo. L'ex calciatore si è rivolto ai tifosi e ha commentato la preparazione alla partita. Nessun altro dettaglio o commento è stato fornito, e le sue parole sono state condivise senza ulteriori spiegazioni.

Mercato Inter, Bastoni seguito in Premier League! Ecco quali club sono interessate Calciomercato Inter, clamorosa suggestione Alisson! Si apre il duello in Serie A. I dettagli Calciomercato Inter LIVE: Pronto il rinnovo per Dimarco. Intano spuntano novità per Goretzka. Mercato Inter, dalla Germania arrivano novità per Goretzka: «Ecco quante possibilità ci sono che accetti i nerazzurri.» Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Inter Primavera Atalanta, El Mahboubi non basta: nerazzurri beffati nel finale dalla rete di Baldo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Materazzi sui social verso il derby: «Iniziata quella settimana lì…» I contatti più recenti, il "brutto giro" e quella frase sui social: le ultime ore di Aurora Livoli a MilanoLa donna trovata senza vita a Milano nel cortile di un palazzo in via Paruta, nella zona nord della città, è Aurora Livoli, comparsa di casa lo... Leggi anche: Verso Bologna-Milan, il ricordo di Deulofeu sui social: “Partita indimenticabile” Quando Materazzi picchio Mario Balotelli