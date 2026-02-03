Verso Bologna-Milan il ricordo di Deulofeu sui social | Partita indimenticabile

Gerard Deulofeu torna sui social per ricordare la partita che ha segnato il suo percorso al Milan. L’ex attaccante ha scritto un messaggio per rivivere il momento in cui ha servito l’assist a Pasalic, contribuendo a una vittoria che lui definisce “indimenticabile”. Deulofeu ha condiviso il suo ricordo, facendo rivivere ai tifosi un episodio che ancora oggi resta nel cuore di molti appassionati.

Un giorno importante per tutti i tifosi rossoneri. Questa era, alle ore 20:45, presso lo Stadio Dall'Ara andrà in scena Bologna-Milan, match valido per la 23^ giornata di Serie A Enilive 2025-2026. In occasione della sfida contro i felsinei, un ex giocatore rossonero ha voluto ricordare un precedente di ben 9 anni fa. Gerard Deulofeu, tramite il suo profilo social, ha voluto ripercorrere quel Bologna-Milan nel quale servì l'assist decisivo per il gol vittoria segnato da un giovanissimo Mario Pasalic. Con un carosello di foto, l'ex calciatore rossonero ha voluto ricordare quella partita indimenticabile.

