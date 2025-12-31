I contatti più recenti il brutto giro e quella frase sui social | le ultime ore di Aurora Livoli a Milano

Le ultime ore di Aurora Livoli a Milano sono state segnate da eventi che hanno attirato l’attenzione. La donna, trovata senza vita nel cortile di un palazzo in via Paruta, era scomparsa da pochi giorni dalla provincia di Latina. I contatti recenti e alcune frasi condivise sui social hanno fatto emergere dettagli sulla sua situazione. Questa vicenda suscita riflessioni sulla gestione dei rapporti e sulla sicurezza personale.

La donna trovata senza vita a Milano nel cortile di un palazzo in via Paruta, nella zona nord della città, è Aurora Livoli, comparsa di casa lo scorso 4 novembre in provincia di Latina. Poco più di 20 giorni dopo aveva detto ai suoi genitori di stare bene ma di non voler far rientro e poi aveva fatto perdere definitivamente le sue tracce, tanto che i genitori hanno sporto denuncia di scomparsa il 10 dicembre. " Siamo preoccupati perché Aurora frequenta brutte compagnie ", hanno detto i genitori al momento della denuncia e già il 10 dicembre, quando si sono presentati dai carabinieri, avevano ipotizzato che potesse trovarsi a Milano.

