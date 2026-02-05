Giorno del Ricordo | il programma delle iniziative a Pisa

Pisa si prepara alle celebrazioni del 10 febbraio. Martedì prossimo, il Comune e le associazioni organizzano eventi per ricordare le vittime delle foibe e l’esodo degli italiani dall’Istria, Fiume e Dalmazia. La giornata si svolgerà con iniziative pubbliche, incontri e commemorazioni per mantenere vivo il ricordo di una pagina difficile della storia italiana.

Pisa, 4 febbraio 2026 – Martedì 10 febbraio si svolgeranno le celebrazioni per il Giorno del Ricordo 2026, un appuntamento istituito con la legge 30 marzo 2004 dal Parlamento italiano per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. Per l'occasione il Comune di Pisa, insieme a Prefettura, Provincia, Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (ANVGD) comitato di Pisa e Associazione Fiumani italiani nel mondo, hanno organizzato un programma di iniziative che prenderà il via lunedì 9 febbraio e si concluderà sabato 14 febbraio.

