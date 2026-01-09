Date e orari partite Pescara calcio fino a metà marzo 2026 | ci si gioca la salvezza

Ecco le partite del Pescara calcio fino a metà marzo 2026, un periodo cruciale per la salvezza della squadra. Da gennaio a metà marzo, il calendario prevede gare consecutive, senza pause, in un percorso decisivo per la stagione. Conoscere date e orari è fondamentale per seguire da vicino questa fase finale, in cui ogni risultato può fare la differenza.

Una lunga, lunghissima volata per prepararsi al rush finale di campionato. Da inizio gennaio a metà marzo, infatti, il Pescara si gioca una bella fetta di stagione e lo farà senza pause, perchè dopo la sosta natalizia si giocherà sempre, senza soluzione di continuità, fino a fine terzo mese del. 🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

